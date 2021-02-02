Москва, 2 февраля 2021, 10:51 — REGNUM После вакцинации от коронавирусной инфекции у человека могут наблюдаться «гриппоподобные симптомы». Об этом в интервью программе «Здоровье» на Первом канале сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
При этом Драпкина подчеркнула, что опасаться таких побочных эффектов не надо. По её словам, они сохраняются в течение суток после вакцинации.
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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 18 января стартовала массовая вакцинация всех категорий населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день российские граждане могут привиться одной из двух вакцин российского производства: «Спутник V», разработанной институтом им. Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор».
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