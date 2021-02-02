Ижевск, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии три человека скончались от последствий заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в республике летальных случаев не регистрировалось.

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Умерли мужчины в возрасте 65 лет и 81 года, а также 69-летняя женщина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 339 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 1 февраля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 508 человек, из которых пятеро умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 февраля в регионе выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 90 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 844 случаев.