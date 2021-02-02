Афины , , 10:50 — REGNUM В Греции было проведено уже порядка 290 000 вакцинаций от COVID-19, заявил генеральный секретарь министерства здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус во время регулярного брифинга 1 февраля, сообщает AMNA.

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Названная им цифра означает, что привито 2,75% населения страны; при этом в январе целевой показатель в 200 000 ежемесячных прививок был превышен на 71 000. Кроме того, только за 1 февраля в стране было сделано более 20 000 прививок.

Жители Греции записались на 680 000 тысяч прививок, из которых 236 000 относятся к первой дозе вакцины и 444 000 — ко второй. Число назначенных на февраль прививок превышает 450 000.

В настоящее время по всей стране действуют 400 центров вакцинации и еще 100 мобильных медицинских подразделений Национальной организации общественного здравоохранения, которые ежедневно проводят прививки.

В настоящее время Греция занимает шестое место в ЕС по количеству развернутых вакцинаций на 100 000 жителей.