Ханты-Мансийск, , 10:45 — REGNUM В Югре за сутки обнаружили 171 носителя коронавируса. Об этом 2 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 182 случая.

Новые факты заражений отмечены в Сургуте — 74 случая; в Нефтеюганском районе — 13; Югорске — 15; Нефтеюганске и Нягани — по 9; Урае — 5.

С начала пандемии на 2 февраля в Югре зафиксировано 48 009 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 44 829 человек, скончались 672 пациента с COVID-19 (на четыре человека более. чем днём ранее).