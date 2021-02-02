Душанбе, , 10:44 — REGNUM Три человека погибли во время строительства Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) в 2020 году. Об этом заявил глава службы по госнадзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при правительстве Таджикистана Санат Рахим на пресс-конференции.

По его словам, в 2020 году при строительстве ГЭС 15 человек получили травмы. Рахим отметил, что несчастные случаи на Рогунской ГЭС связаны с несоблюдением требований техники безопасности.

На всех предприятиях республики произошло 31 происшествие. Погибли восемь человек, травмы получили 33 работника. Семьям погибших выплачена материальная помощь в общем размере $109,7 тыс.

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