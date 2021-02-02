Москва, , 10:43 — REGNUM Блогера Алексея Навального доставили в здание Московского городского суда, передаёт 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Автомобиль для перевозки заключённых доставил Навального из СИЗО «Матросская тишина» к месту рассмотрения его дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в здании Мосгорсуда состоится выездное заседание Симоновского райсуда, на котором будет рассмотрено представление ФСИН о замене условного срока на реальный.

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