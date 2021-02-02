Брянск, , 11:18 — REGNUM 170 носителей коронавируса выявлены в Брянской области 2 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. В лабораториях проверено 500 тестов.

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С начала пандемии в Брянской области подтвердили 29 тыс. 422 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью и выздоровели 28 тыс. 149 человек, в том числе 111 пациентов выписаны за минувшие сутки.

Лаборатории региона провели 419 тыс. 175 исследований на COVID-19.