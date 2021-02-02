Кропивницкий, Украина, , 10:41 — REGNUM В одной из школ Кировограда (переименован в Кропивницкий) массово отравились дети. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Более десяти учеников младших классов почувствовали недомогание — у них поднялась температура, появилась тошнота, рвота, боль в животе.

«За консультацией… обратились 12 учеников, из них двое были госпитализированы с диагнозом диарея неустановленной этиологии, другие лечатся амбулаторно с диагнозами пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит…», — рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что пострадавшие питались в школьной столовой. Специалисты провели проверку пищеблока и выявили нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области 11 воспитанников детского сада заразились сальмонеллёзом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине в детском саду произошла вспышка сальмонеллёза