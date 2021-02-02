Кропивницкий, Украина, 2 февраля 2021, 10:41 — REGNUM В одной из школ Кировограда (переименован в Кропивницкий) массово отравились дети. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Более десяти учеников младших классов почувствовали недомогание — у них поднялась температура, появилась тошнота, рвота, боль в животе.
Выяснилось, что пострадавшие питались в школьной столовой. Специалисты провели проверку пищеблока и выявили нарушения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области 11 воспитанников детского сада заразились сальмонеллёзом.
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