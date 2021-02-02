Ижевск, , 10:39 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 февраля выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 90 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 844 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — трое детей в возрасте до 14 лет и 25 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 122 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 22 263 человека. 339 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли три человека, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3242 человека. Из их числа 2649 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 461 — в состоянии средней степени тяжести, 132 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Удмуртию поступила партия вакцины от коронавируса в объеме 23,9 тыс. доз. В настоящее время препарат проходит обязательную процедуру проверки и маркировки. После ее завершения вакцину распределят по пунктам вакцинации.

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