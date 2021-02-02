Солнечногорск, Московская область, , 10:39 — REGNUM Набор новых слушателей образовательной программы «Школа тренеров и модераторов» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начнется летом 2021 года параллельно со стартом Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Слушателями Школы по треку «Тренеры» станут победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России», по треку «Модераторы» — лауреаты проектов и конкурсов президентской платформы и участники форума «Территория смыслов». Зачисление состоится после прохождения интервью-собеседования с экспертами и выполнения тестового задания.

Программа «Школа тренеров и модераторов» реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с сообществом победителей конкурса «Лидеры России» — Клубом «Эльбрус» с 2020 года.

Обучение в «Школе тренеров и модераторов» в 2021 году будет проходить в течение трех месяцев. Планируется, что занятия пройдут по следующим темам: «Основы обучения взрослых», «Форматы групповой работы», «Управление групповой динамикой» и «Маркетплейс образовательных решений». По итогам защиты авторских курсов слушателям по треку «Тренеры» присваивают один из статусов — «тренер-новатор», «тренер-эксперт» или «тренер-консультант». В зависимости от него выпускники Школы смогут проводить тренинги или по программам Мастерской управления «Сенеж», или работать уже с собственными авторскими курсами.

«Уроки» в Школе проводят ведущие эксперты известных тренинговых компаний, таких как Институт тренинга «АРБ ПРО», «Тренинг — бутик», Facilitation point, Институт молодежной политики. В числе спикеров-преподавателей — ведущий тренер-консультант Марк Кукушкин, который имеет большой опыт тренерской работы и провел более 2000 сессий, семинаров и тренингов в различных городах России и странах СНГ. Он подготовил и сертифицировал более 700 тренеров в России и за рубежом.

«Занятия в школе дают слушателям не только новые навыки и компетенции — мы фактически обучаем актуальным, востребованным на рынке профессиям. Именно это является важным, как и то, что мы планомерно двигаемся в сторону нашей цели — созданию сообществ активных людей, которые готовы меняться сами и менять к лучшему жизнь. Мы делаем это через развитие института наставничества и обмен опытом, когда «Лидеры учат Лидеров», идет экспертное обсуждение современной повестки. Чуть больше месяца прошло с «выпускного», когда первые слушатели получили сертификаты об окончании Школы. Но уже сейчас мы видим, что наши выпускники востребованы — модераторов приглашают для проведения проектных сессий, например, на молодёжной конференции «Вектор развития-2021», которая состоялась в НПО «Энергомаш» имени В.П.Глушко — флагмане мирового ракетного двигателестроения. Сейчас у нас есть запрос на обучение в Школе — к нам обращаются люди из разных регионов. Вступайте в команду президентской команды «Россия — страна возможностей» — прямо сейчас идет регистрация на участие в конкурсах и проектах, и мы будем рады осенью видеть талантливых «абитуриентов» — потенциальных слушателей», — рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

По ее словам, сейчас уже есть большой запрос от потенциальных участников на обучение в «Школе тренеров и модераторов» и планируется немного изменить систему отбора.

«В этом году мы планируем расширить программу и помимо участников форума «Территория смыслов» хотели бы включить участников различных проектов платформы «Россия — страна возможностей». Для этого разрабатывается система специальной оценки, на основании которой мы будет принимать решение о включении желающих в Школу. У нас уже есть модель компетенций, которая будет базовой для экспертизы при отборе потенциальных слушателей», — добавила Мария Афонина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году сертификаты об окончании Школы уже получили 50 слушателей. Это победители и финалисты конкурса «Лидеры России», а в треке «Модераторы» — активные участники Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов», который проходил летом 2020 года в Мастерской управления «Сенеж». После завершения обучения в рамках практических занятий участники представляют авторские курсы и проводят мероприятия для участников образовательных программ президентской платформы «Россия — страна возможностей».