Солнечногорск, Московская область, 2 февраля 2021, 10:39 — REGNUM Набор новых слушателей образовательной программы «Школа тренеров и модераторов» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начнется летом 2021 года параллельно со стартом Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Слушателями Школы по треку «Тренеры» станут победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России», по треку «Модераторы» — лауреаты проектов и конкурсов президентской платформы и участники форума «Территория смыслов». Зачисление состоится после прохождения интервью-собеседования с экспертами и выполнения тестового задания.
Программа «Школа тренеров и модераторов» реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с сообществом победителей конкурса «Лидеры России» — Клубом «Эльбрус» с 2020 года.
Обучение в «Школе тренеров и модераторов» в 2021 году будет проходить в течение трех месяцев. Планируется, что занятия пройдут по следующим темам: «Основы обучения взрослых», «Форматы групповой работы», «Управление групповой динамикой» и «Маркетплейс образовательных решений». По итогам защиты авторских курсов слушателям по треку «Тренеры» присваивают один из статусов — «тренер-новатор», «тренер-эксперт» или «тренер-консультант». В зависимости от него выпускники Школы смогут проводить тренинги или по программам Мастерской управления «Сенеж», или работать уже с собственными авторскими курсами.
«Уроки» в Школе проводят ведущие эксперты известных тренинговых компаний, таких как Институт тренинга «АРБ ПРО», «Тренинг — бутик», Facilitation point, Институт молодежной политики. В числе спикеров-преподавателей — ведущий тренер-консультант Марк Кукушкин, который имеет большой опыт тренерской работы и провел более 2000 сессий, семинаров и тренингов в различных городах России и странах СНГ. Он подготовил и сертифицировал более 700 тренеров в России и за рубежом.
По ее словам, сейчас уже есть большой запрос от потенциальных участников на обучение в «Школе тренеров и модераторов» и планируется немного изменить систему отбора.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году сертификаты об окончании Школы уже получили 50 слушателей. Это победители и финалисты конкурса «Лидеры России», а в треке «Модераторы» — активные участники Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов», который проходил летом 2020 года в Мастерской управления «Сенеж». После завершения обучения в рамках практических занятий участники представляют авторские курсы и проводят мероприятия для участников образовательных программ президентской платформы «Россия — страна возможностей».