Калуга, , 11:10 — REGNUM В Калужской области в настоящее время болеют 440 педагогов. У 211 учителей зафиксирована ОРВИ, а у 51 подтверждён COVID-19. Об этом 2 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки области Александра Аникеева.

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По его словам, новой коронавирусной инфекцией также заражены трое учащихся, в связи с чем на дистанционное обучение переведён один класс в школе города Обнинска. Диагнозы ОРВИ и грипп поставлены 66 учащимся. По этим заболеваниям на дистанционное обучение переведены восемь классов. В системе среднего профессионального образования COVID-19 болеют 23 студента и 15 преподавателей. В настоящее время учебные заведения находятся на каникулах.

По информации регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в регионе было проведено более 419 тысяч лабораторных исследований. Охват тестированием составил 180,21 на сто тысяч населения.

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