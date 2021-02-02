Уфа, , 10:40 — REGNUM Полномочия депутата совета сельского поселения досрочно прекращены по требованию прокуратуры в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры Уфимского района в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в администрации Юматовского сельского поселения установили, что депутат сельсовета в установленный срок не предоставил информацию о доходах своего несовершеннолетнего ребенка.

В связи с этим, прокурор района внес председателю совета представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народного избранника. В результате полномочия депутата были прекращены из-за утраты доверия.

Депутат не согласился с таким решением и обратился в суд. Суды первой и апелляционной инстанций отклонили доводы депутата, признав требования прокуратуры обоснованными.

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