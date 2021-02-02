Москва, , 10:33 — REGNUM Стартовала регистрация школьников на Весеннюю проектную школу Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), которая пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок». Школа состоится с 28,29 марта по 18,19 апреля и соберет 100 школьников 13−16 лет. В связи с эпидемиологическим ограничениями принять участие в проектной школе смогут только представители Московской области. Заявки принимаются на сайте проекта.

Участников школы ждет знакомство с рынками НТИ, технологиями будущего и основными трендами развития высокотехнологичных областей, а также интенсивная проектная работа. В командах школьники займутся разработкой технологических проектов по четырем направлениям: игровая индустрия (игры и приложения, которые делают человека лучше), агробиотехнологии (от сити-фермы до экопоселений нового типа), искусственный интеллект (новые цифровые инструменты, основанные на работе с данными), новые социотехнологические практики (технологии на службе искусства и культуры).

Проектная школа пройдет по методикам «Практик будущего», которые связывают в едином пространстве школьников и носителей передовых технологий. Наставниками участников станут специалисты из высокотехнологичных областей, которые занимаются созданием новых технологических продуктов. После завершения школы проектные команды смогут получать поддержку и консультации со стороны Кружкового движения НТИ и экспертного сообщества рабочих групп НТИ.

«Кружковое движение НТИ во второй раз одержало победу в конкурсе партнеров тематических смен ВДЦ «Орленок». Это позволит при поддержке федерального партнера собрать технологически ориентированных школьников Московской области и погрузить их в разработку проектов совместно с наставниками. Московская область сегодня является флагманским регионом-участником Кружкового движения НТИ. Практически у каждого школьника Подмосковья есть возможность обучаться в технологических кружках, область лидирует по числу участников и финалистов Олимпиады НТИ, а выпускники создают технологические команды и выводят на рынок реальные продукты. Уверена, что итоговые проекты участников школы в «Орленке» будут не просто сильными, а готовыми к реализации, и Кружковое движение НТИ с партнерами окажет командам необходимую поддержку», — подчеркнула руководитель проекта «Практики будущего» Кружкового движения НТИ Мария Рачинская.

Конкурсный отбор на проектную школу Кружкового движения НТИ проходит по 13 февраля 2021 года. К участию приглашаются школьники, имеющие временную или постоянную регистрацию в Московской области. Конкурсантам необходимо выполнить задание по выбранному направлению и предоставить портфолио за последние три года, подтверждающее успехи в математике, биологии, физике, информатике, достижения на соревнованиях по робототехнике, инженерии, научно-техническому творчеству, а также опыт участия в других проектных школах.

Результаты участия в Весенней проектной школе будут учитываться в цифровом конкурсе «Талант 20.35» Кружкового движения НТИ, победители и призеры которого смогут получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в российские вузы.

Напомним, Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в Национальный проект «Наука».

Среди инициатив Кружкового движения: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников», фестивали идей и технологий RUKAMI и одноименный конкурс проектов, цифровая платформа управления талантами и конкурс для абитуриентов «Талант 20.35», R&D программа по технологиям совместного обучения человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты.