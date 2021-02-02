Ташкент, , 10:29 — REGNUM Выявление «британского» штамма коронавируса не является причиной для возвращения к карантину. Об этом сказал член республиканского штаба по борьбе с инфекцией Нурмат Отабеков, 2 февраля сообщает агентство Kun.uz.

«Если мы позволим болезни распространяться в больших масштабах, это может стать причиной для введения ограничений», — уточнил Отабеков. Он сказал, что штаб будет действовать в зависимости от ситуации.

Специалист отметил, что «британский» штамм более распространен среди детей, однако в Узбекистане не планируют вводить карантин в школах.

Напомним, 30 января в Узбекистане выявили пациента, зараженного британским штаммом коронавируса.

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