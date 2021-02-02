Москва, , 10:34 — REGNUM Употребление в пищу большого количества сыра может навредить сердечно-сосудистой системе, предупредил врач-диетолог Андрей Бобровский. Кроме того, сыр может вызывать зависимость, сообщил он 2 февраля в интервью радио Sputnik.

В сыре, пояснил врач, намного больше калорий, чем в молоке — в 3−5 раз на 100 граммов продукта. Насыщенного жира больше в десять раз. При этом сыр — хороший источник белка, так как белков тоже в 5−6 раз больше.

«Большинство экспертов связывают насыщенный жир с болезнями цивилизации — в первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания», — сказал Бобровский.

Сыр, добавил он, стоит употреблять в адекватном количестве, так как из-за яркого, насыщенного вкуса у некоторых людей возникает привыкание. Зачастую человек спокойно относится к молоку, но с сыром у него складываются «очень близкие отношения».

Тем, кто следит за фигурой, диетолог посоветовал низкокалорийные или твёрдые сорта сыра. Он напомнил, что при непереносимости лактозы сыр можно рассматривать как замену молоку.