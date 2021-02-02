Буэнос-Айрес, , 10:26 — REGNUM Уже 370 тысяч вакцин от COVID-19 «Спутник V» применены в Аргентине. Об этом в интервью радиостанциям Nacional и La Red заявил глава кабинета министров Аргентины Сантьяго Кафьеро.

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Он напомнил, что в конце января в Буэнос-Айрес прибыла третья партия вакцин, содержащая 220 тысяч доз «Спутника V». Всего по контракту в Аргентину в январе 2021 года должно было быть поставлено четыре миллиона доз первого компонента вакцины и один миллион доз второго компонента.

Параллельно стало известно, что правительство Аргентины и РФПИ ведут переговоры о производстве «Спутника V» на аргентинской территории.