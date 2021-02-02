Москва, , 10:26 — REGNUM Обращения заявителей рассматривают сенаторы, депутаты всех уровней, представители профильных ведомств.

«Единая Россия» с 1 по 5 февраля 2021 года проводит онлайн-приемы граждан по вопросам работы системы здравоохранения в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Обращения рассматривают в региональных общественных приемных Председателя Партии Дмитрия Медведева, в том числе по скайпу и телефону. Об этом сообщила руководитель аппарата председателя «Единой России», председатель Комиссии президиума Генерального совета по работе с обращениями граждан к председателю партии Жанна Одинцова.

«Эту неделю мы посвятим приемам граждан по наиболее актуальной на данный момент теме — здравоохранению. К сожалению, пандемия не закончилась, и у людей накопилось очень много вопросов, которые касаются медицинского обслуживания, плановой или срочной госпитализации, лекарственного обеспечения, амбулаторного лечения, записи на вакцинирование от коронавируса и многие другие», — отметила Жанна Одинцова.

По ее словам, во время приемов удается решить порядка 30% обращений. «Остальные прорабатываются и направляются в органы власти, подключаются наши депутаты, сенаторы и секретари региональных отделений. Делаем все возможное, чтобы ни одно из обращений не осталось без решения», — сказала она.

В приемах примут участие члены Совета Федерации, депутаты всех уровней, органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, а также представители организаций-партнеров: Министерства здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Напомним, что с 7 по 11 сентября 2020 года «Единая Россия» проводила приемы граждан по вопросам организации системы здравоохранения. Тогда в общественные приемные «Единой России» за решением вопросов в сфере здравоохранения обратились более 8 тысяч человек по всей стране.