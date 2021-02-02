Москва, , 10:22 — REGNUM Образовательная программа «ФосАгро: от руды до еды» будет преподаваться в 30 ведущих аграрных вузах страны. Об этом стало известно на встрече Президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева и генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева.

Ожидается, что слушателями программы из 30 лекций, разработанной для открытого в октябре в стенах Тимирязевской академии образовательного центра, станут 15 тысяч человек в год.

На встрече Александр Сергеев заявил, что созданный центр поможет преодолеть разрыв между требованиями, предъявляемыми рынком к специалистам АПК, и текущим уровнем компетенций выпускников.

Сергеев отметил, что большой интерес вызывает работа ФосАгро по созданию цифровой платформы, в рамках которой клиентам предлагаются комплексные решения по подбору и применению оптимальной системы питания растений, а в перспективе по приобретению семян, средств защиты растений, получению финансовых услуг и выходу на продажу своей продукции.

«Поставлена очень сложная задача, решение которой осуществляется с привлечением передовой научной базы. Это производит сильное впечатление», — подчеркнул президент РАН.

В ходе встречи генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев поблагодарил главу РАН за тесное и продуктивное партнерство.

«Мы понимаем, что без науки невозможно развитие производства и движение вперед. Поэтому для нас развитие сотрудничества с Российской академией наук — безусловный приоритет. Мы благодарны Вам, что именно ФосАгро стала в 2018 году первой частной российской компанией, c которой РАН заключила соглашение о сотрудничестве», — отметил Андрей Гурьев.

В рамках соглашения РАН оказывает экспертную и методическую поддержку ФосАгро в развитии Центра исследований и инноваций компании. Ядром центра выступает единственный в России и ведущий в Европе профильный научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам — НИУИФ им. проф. Я.В. Самойлова, входящий в Группу «ФосАгро».

Генеральный директор ФосАгро напомнил, что за это время компания почти в полтора раза расширила количество производимых марок удобрений — сегодня в портфеле компании 53 марки безопасной и высокоэффективной продукции, в т.ч. 12 с микроэлементами. ФосАгро укрепила позиции лидера по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений российским аграриям, в прошлом году впервые за всю 20-летнюю историю компании поставив на внутренний рынок свыше 3,5 млн тонн минеральных удобрений.

Важным направлением партнерства ФосАгро и РАН стала работа над инновационными биостимуляторами и биоминеральными удобрениями в рамках разрабатываемого в России по инициативе Президента Владимира Путина «Зеленого стандарта» сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками.

«За прошедший год мы получили в ходе полевых испытаний прорывные результаты», — подчеркнул Андрей Гурьев.

Многолетнее продуктивное сотрудничество выстроено ФосАгро с учеными Кольского научного центра РАН. На базе их разработок внедрены инновационные решения на горно-обогатительном комбинате в Кировске.

«Наша совместная работа дает значительный синергетический эффект. Поэтому, безусловно, мы продолжим уделять сотрудничеству с Российской академией наук первоочередное внимание», — резюмировал Андрей Гурьев.

«Мы очень рады, что у РАН и ФосАгро сложилось такое тесное сотрудничество. Компания вкладывает значительные средства в науку как на корпоративном уровне, так и на федеральном. Важно отметить, что ФосАгро, занимая ключевые позиции на мировом рынке, поднимает престиж страны, выступает послом России в вопросах, связанных с зеленой химией. Приятно, что у нас есть компания, которая уделяет науке такое внимание», — сказал Александр Сергеев.

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