Тбилиси, , 10:23 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 858 случаев заражения коронавирусом в ходе 17 271 исследования на SARS-CoV-2. Эту информацию 2 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 259 209 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 250 289 победили инфекцию, в том числе 580 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3208 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 14 — в течение последних суток. В стационаре лечат 2520 пациентов, в оборудованных гостиницах — 283. На карантине находятся 480 человек.

Согласно официальным данным на 1 февраля, в Грузии за сутки выявили 240 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 9056 тестов.

Стоит отметить, что в Грузии 1 февраля отменили часть карантинных ограничений, введенных с 28 ноября 2020 года. Сняты ограничения на международные авиарейсы, в будние дни разрешено открываться торговым центрам и магазинам, во всех городах, кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави, началось очное обучение в школах и заработал общественный транспорт.

Читайте ранее в этом сюжете: Закрытие школ в Грузии оставило более 50 000 детей без образования — ЮНИСЕФ

Читайте развитие сюжета: В Грузии за сутки оштрафовали более 800 человек из-за пандемии