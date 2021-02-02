Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Более 2,5 тыс. дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в минувший понедельник, 1 февраля, проверяли на наличие опасных предметов или веществ. Об этом 2 февраля сообщает агентство «Оперативное прикрытие» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проверки начались после получения правоохранительными органами анонимного письма на электронную почту. Автор сообщения, ссылаясь на страницу девушки в одной из соцсетей, сообщил, что она «занимается минированием» и что ее следующая атака произойдет в Петербурге в отношении школ, детских садов и магазинов, и просил принять меры.

Во всех районах Петербурга были осмотрены 751 детский сад, 560 школ и 1178 магазинов. При этом было задействовано 285 сотрудников полиции. Взрывоопасных веществ и взрывных устройств нигде не обнаружено. Из детсада на Большой Подъяческой улице было эвакуировано 56 человек.

Помимо детсадов и школ лжеминеры сообщили о том, что, якобы «во всех магазинах «Ашан» в Санкт-Петербурге и Ленобласти заложено около 57 бомб». Данное сообщение поступило на электронную почту начальника службы безопасности магазина «Ашан» в Москве.

«Были проверены шесть магазинов сети в Калининском, Невском, Московском и Всеволожском районах. Эвакуация не проводилась», — говорится в сообщении.

Напомним, начиная с ноября 2019 года до начала пандемии практически каждый рабочий день районных судов Петербурга прерывался на эвакуацию. Сотни сотрудников и посетителей учреждений вынуждены находиться на улице, в то время как помещения проверяли специалисты на наличие опасных предметов или веществ.

Злоумышленники, которые присылали сообщения с бесплатных сервисов электронной почты, требовали 120 биткоинов за прекращение своих преступных действий.

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