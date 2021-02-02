Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Часть ограничений по COVID-19 в Петербурге могут снять уже к середине февраля 2021 года. Об этом сообщил первый замглавы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

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Он подчеркнул, что власти будут ориентироваться на эпидемиологическую обстановку, число вновь выявленных зараженных, количество госпитализаций и другие показатели.

«Ориентировочно это 2−3 недели, срок может корректироваться в зависимости от ситуации. Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора, и в середине февраля, может, к концу, какие-то ограничительные меры будут смягчаться», — сказал Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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Ранее такие же прогнозы давал и глава Межведомственной рабочей группы по противодействию COVID-19 в Петербурге академик Евгений Шляхто, указывая, что тенденция к понижению заболеваемости должна устояться в течение 2−3 недель, чтобы власти среагировали снятием ограничений.

Напомним, с 30 января в городе разрешена круглосуточная работа общепита (фуд-корты остаются закрытыми), до 50% увеличена заполняемость кинотеатров, концертных залов и цирка.

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