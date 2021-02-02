Южно-Сахалинск, , 10:17 — REGNUM Депутаты областной думы Сахалина решили обратиться к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой внести изменения в ветеринарные правила, которые бы запретили выгул, выпас и прогон сельскохозяйственных животных в населённых пунктах вне установленных мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

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При обсуждении обращения к Патрушеву многие депутаты сообщили о жалобах населения разных населённых пунктов области на гуляющих свободно коров, лошадей. Народные избранники рассказали, что решить эту проблему на региональном и местном уровне невозможно, поскольку это находится в ведении федеральной власти.

«Привлечь к административной ответственности таких владельцев в рамках регионального административного законодательства невозможно в силу того, что данное правовое регулирование является компетенцией Российской Федерации», — сообщил заместитель председателя комитета по экономическому развитию областной думы Юрий Выголов.

В действующих ветеринарных правилах, утверждённых на федеральном уровне, нет требований к прогону животных на территории населённых пунктов. Депутаты просят Патрушева исправить это и внести изменения, которые бы запретили свободно выгуливать скот в общественных местах, а в случае нарушения позволили бы штрафовать владельцев.

Члены комитета поддержали обращение. Оно будет рассмотрено на ближайшем заседании думы Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2020 году произвели более 16 тыс. тонн свинины — реализация инвестиционных проектов позволит обеспечить жителей края охлажденным мясом по доступной цене.