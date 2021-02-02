Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM Массовая вакцинация от COVID-19 позволит снять действующие в Ростовской области ограничения. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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"Ещё полгода назад мы говорили об очередных шагах по новым ограничениям, но ситуация постепенно стабилизируется, и мы начинаем смягчать действующие ограничения. <…> Продвинуться дальше в вопросе снятия ограничений нам позволит начавшаяся в области массовая вакцинация. Сегодня на Дону получили прививку от коронавируса свыше 12,5 тыс. жителей. Чем больше будет привитых людей, тем защищённее станем мы все», —заявил глава региона в эфире радиостанции «ФМ-на-Дону».

ИА REGNUM сообщало, что с 1 февраля в Ростовской области разрешена работа предприятий общепита с 7:00 до 00:00 мск, открылись театральные и музейные кассы. Также снят запрет для коммунальных служб приостанавливать предоставление услуг ЖКХ в случае неполной их оплаты потребителями.

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