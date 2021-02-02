Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM В Петербурге не стали существенно повышать объемы тестирования на коронавирус после выходных. За последние сутки, как сообщает 2 февраля городской оперативный штаб, в городе проверили 13 835 человек. Это примерно на 1 тыс. тестов больше, чем днем ранее, но значительно меньше, чем в среднем в пиковые дни.

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Между тем глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге, директор Центра Алмазова, академик Евгений Шляхто ранее заявлял, что власти не ставят целью сократить объемы тестирования на коронавирус.

В то же время, как стало известно, за январь количество лабораторных ПЦР-исследований на SARS-CoV-2 уменьшилось на 29,1% по сравнению с декабрем 2020 года. В городском координационном совете это объясняют как снижением количества обращений в медицинские учреждения в период длительных новогодних праздников, так и общим снижением заболеваемости COVID-19 в январе.

В городе работают 52 лаборатории, выполняющие такое тестирование. Максимальная мощность лабораторий сейчас позволяет проводить 47,5 тыс. исследований в сутки. Охват населения ПЦР-диагностикой новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге — один из самых высоких в стране.

Добавим, что за сутки в справочную службу по номеру 122 по теме коронавируса обратились 10 439 человек.

С начала октября 158 786 петербуржцев получили гуманитарную помощь: пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

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