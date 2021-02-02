Москва, , 10:09 — REGNUM За последнюю неделю января 2021 года порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в 14 российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации на четвертой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в 14 субъектах Российской Федерации и семи центральных городах без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации» — говорится в сообщении.

Помимо этого, за неделю порог заболеваемости среди жителей РФ старше 15 лет был превышен в 48 регионах, среди детей 3−6 лет — в двух субъектах страны и 7−14 лет — в пяти.

Отмечается также, что прививку от гриппа сделали 85,9 млн человек, что составляет 59% от общего числа населения России.