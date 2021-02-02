Оренбург, 2 февраля 2021, 10:05 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 156 случаев заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составляет 0,46%, сообщает 2 февраля Управление Роспотребнадзора по региону.
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С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрирован 34 401 носитель коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1745,9 случаев COVID-19.
Напомним, в регионе отмечена тенденция снижения заболеваемости. В регион 1 февраля поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции.
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