Москва, , 10:01 — REGNUM В России 17% работающих граждан кроме основной работы имеет подработку. Работают в одном месте, но хотят найти дополнительный заработок 65%. Не ищут подработку 18%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Те работники, которые имеют подработку, тратят на неё около 10 часов в неделю (61%), 10−20 часов в неделю выделяют 19% опрошенных, более 20 часов — 20%. У 39% доля заработка от подработки составляет 10−30% общего дохода.

Чаще всего подработку берут врачи (37%), преподаватели (33%), системные администраторы (25%), программисты и бухгалтеры (по 20%), реже — кладовщики и повара — 5% и 7% соответственно.

Опрос проведен 30 декабря 2020 года — 27 января 2021 года. Опрошены 5000 граждан РФ старше 18 лет в 422 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (70%) хотят, чтобы у них был дополнительный заработок.

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