Москва, , 10:00 — REGNUM В Москве на нескольких улицах ограничат движение транспорта, сообщили 2 февраля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Отмечается, что ограничения вводятся по требованию полиции. Так, с 9:00 до особого распоряжения будет ограничено движение на участках улиц 3-я Бухвостова и 1-я Бухвостова, а также с полуночи по участку проектируемого проезда №917. Москвичам рекомендуется быть внимательными и планировать поездки заранее.

Эти улицы находятся возле здания Московского городского суда, где пройдёт заседание по делу блогера Алексея Навального.

Также в районе Краснобогатырской улицы изменены маршруты трамваев № 7, 11, 46 и автобусов № 80, 86, 86к, 265 и 311. Эти изменения, как указано, также произойдут по требованию полиции.