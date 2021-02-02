Москва, 2 февраля 2021, 09:59 — REGNUM Существует несколько признаков, которые позволят на ранней стадии распознать у человека развитие болезни Альцгеймера. Один из них — потеря координации в пространстве, при которой на поздней стадии человек лишается способности себя осознавать. Об этом сообщил профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский.
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Ещё один сигнал, на который следует обратить внимание родственникам пожилых людей, — это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению.
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Зберовский подчеркнул, что на этом этапе ещё можно приостановить развитие заболевания. По его словам, на то, что психическое здоровье пожилого человека в порядке, указывает его социальная активность, заинтересованность в проблемах семьи. А вот отстранённость, безразличие, забывчивость, манера постоянно переспрашивать являются тревожными симптомами, которые пропускать нельзя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американские учёные из Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета в Ирвайне под руководством профессора Николая Петровского разработали вакцину, удаляющую белковое загрязнения мозга, которое является причиной болезни Альцгеймера.