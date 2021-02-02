Москва, , 09:59 — REGNUM Существует несколько признаков, которые позволят на ранней стадии распознать у человека развитие болезни Альцгеймера. Один из них — потеря координации в пространстве, при которой на поздней стадии человек лишается способности себя осознавать. Об этом сообщил профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский.

Читайте также: Для защиты от болезни Альцгеймера учёные в США применили сероводород

«Часто бывает, что человек теряет координацию в пространстве. Например, забывает, где находится какой-то магазин, в который он вот уже тридцать лет ходит», — пояснил в интервью радио Sputnik профессор.

Ещё один сигнал, на который следует обратить внимание родственникам пожилых людей, — это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению.

«Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признается, что забыл, что именно оно означает. То это уже пропускать нельзя, надо срочно идти к доктору», — подчеркнул специалист.

Также по теме: Учёные создали вакцину против болезни Альцгеймера

Зберовский подчеркнул, что на этом этапе ещё можно приостановить развитие заболевания. По его словам, на то, что психическое здоровье пожилого человека в порядке, указывает его социальная активность, заинтересованность в проблемах семьи. А вот отстранённость, безразличие, забывчивость, манера постоянно переспрашивать являются тревожными симптомами, которые пропускать нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американские учёные из Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета в Ирвайне под руководством профессора Николая Петровского разработали вакцину, удаляющую белковое загрязнения мозга, которое является причиной болезни Альцгеймера.