Калуга, , 10:49 — REGNUM В Калужской области завершён первый этап вакцинации от COVID-19, привиты 13 тысяч 146 человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Вакцинация Фото КБ № 8 ФМБА России

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По данным ведомства, охват вакцинацией составляет 1311 на сто тысяч населения. В ближайшее время в регион будет поставлено еще 10 тысяч 930 доз препарата «Спутник V». К его приёму подготовлено необходимое морозильное оборудование. В настоящее время в регионе развернуто 1740 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 1297 человек.

Только за один день 1 февраля специализированный коечный фонд медицинских учреждений был сокращён на 170 коек. Они переведены в обычный режим работы с целью оказания помощи пациентам с другими заболеваниями. Свободных коек на данный момент — 443 (25,4%).

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