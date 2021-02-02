Волгоград, , 10:27 — REGNUM Почётный гражданин города-героя Волгограда и Волгоградской области, защитник Сталинграда, профессор Максим Загорулько скончался 2 февраля в Волгограде. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Защитник Сталинграда, профессор Максим Загорулько и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (архивное фото) Volgograd.ru

Максим Загорулько родился 23 августа 1924 года. Он прошел всю войну, демобилизовался в 1947 году, занимался научной работой, в 1980 году стал первым ректором Волгоградского госуниверситета. Его имя высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы Волгограда, он был создателем энциклопедии «Сталинградская битва».

«Заслуженный деятель науки РФ, профессор, участник Великой Отечественной войны Максим Матвеевич Загорулько своим трудом внёс большой вклад в развитие региона. Его предложения, как и инициативы всего ветеранского сообщества, всегда находили поддержку со стороны не только руководства области, но и страны. До последнего дня Максим Матвеевич продолжал координировать работу регионального Центра по изучению Сталинградской битвы, вносить неоценимый вклад в сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны», — говорится в тексте соболезнования.

Именем фронтовика назвали новую дорогу, дублёр Второй Продольной магистрали между Советским и Кировским районами Волгограда.

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