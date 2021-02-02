Волгоград, 2 февраля 2021, 10:27 — REGNUM Почётный гражданин города-героя Волгограда и Волгоградской области, защитник Сталинграда, профессор Максим Загорулько скончался 2 февраля в Волгограде. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Максим Загорулько родился 23 августа 1924 года. Он прошел всю войну, демобилизовался в 1947 году, занимался научной работой, в 1980 году стал первым ректором Волгоградского госуниверситета. Его имя высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы Волгограда, он был создателем энциклопедии «Сталинградская битва».
Именем фронтовика назвали новую дорогу, дублёр Второй Продольной магистрали между Советским и Кировским районами Волгограда.
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