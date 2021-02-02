Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Визовый центр Финляндии на Большой Разночинной улице в Санкт-Петербурге после продолжительного перерыва из-за пандемии коронавируса объявил о начале приема документов на оформление разрешения для пребывание в Финляндии для отдельных категорий граждан, говорится на сайте визового центра VFS Global.

Пока такой возможностью смогут воспользоваться лишь некоторые категории граждан — обладатели видов на жительство, студенты финских вузов, сотрудники компаний в Финляндии, сезонные работники, а также люди, имеющие там близких родственников.

Подать документы, помимо петербуржцев, смогут жители Калининградской области, Республики Коми, Ленобласти, Ненецкого автономного округа, Новгородской, Псковской и Вологодской областей — по предварительной записи по понедельникам, вторникам и средам с 09:00 до 14:00 часов.

Напомним, в настоящий момент власти Финляндии продлили до 25 февраля ограничения и ввели более строгие ограничения для въезда — иностранцы обязаны пройти тест на COVID-19, а МАПП Иматра вовсе закрыт для пересечения пассажирскими автомобилями.

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