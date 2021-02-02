Саратов, , 09:51 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил новую поликлинику, расположенную в 10-м микрорайоне поселка Солнечный-2.

В ходе визита 1 февраля глава региона осмотрел оснащенные диагностическим оборудованием кабинеты и пообщался с коллективом. Пройдя по поликлинике, он возмутился отсутствием должного числа пациентов и раскритиковал информационную работу с населением. «Поликлиника рассчитана на 500 посещений, специалисты и оборудование есть, но загруженности нет. За все время встретили троих человек. Это значит, что вы не доводите должным образом информацию до населения», — заявил Радаев.

Также губернатор остался недоволен плохой расчисткой территории поликлиники от снега и льда. Для пациентов и персонала не созданы соответствующие условия, а это прямая ответственность главврача. Помимо этого, в отделении восстановительного лечения протекает крыша. «Требую в ближайшее время все исправить», — отметил губернатор.

Поликлиника в поселке Солнечный-2 рассчитана на 28 тыс. жителей новых микрорайонов. В ней ведут прием терапевты, офтальмологи, кардиологи, неврологи и другие врачи узких специальностей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области стартует масштабное переоснащение больниц и поликлиник, обслуживающих до 50 тыс. жителей региона. Модернизация первичного звена здравоохранения осуществляется в рамках федеральной программы и рассчитана на 2021−2025 годы.

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