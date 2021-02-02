Волгоград, , 10:21 — REGNUM Пятёрку финалистов всероссийского конкурса «Учитель года — 2020» определили 1 февраля в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации региона. За главную награду — хрустального пеликана — будут бороться педагоги из республик Бурятия и Адыгея, Ростовской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга.

В полуфинале участники представляли мастер-классы по семи тематическим направлениям. Они делились своими наработками и авторскими методиками преподавания с коллективами 33 педагогических вузов России. По итогам этого конкурсного испытания были определены пять финалистов. За звание «Учителя года — 2020» будут бороться: учитель русского языка и литературы Елена Цыдыпова (Республика Бурятия), учитель математики Сергей Левченко (Республика Адыгея), учитель математики Михаил Гуров (Ростовская область), учитель русского языка и литературы Диана Минец (Вологодская область) и учитель математики Иван Меньшиков (Санкт-Петербург).

Последнее испытание пройдёт 2 февраля.

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