Петрозаводск, , 09:39 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки зарегистрировали еще три летальных исхода от COVID-19, а также выявили 219 новых зараженных, что на 12 случаев меньше, чем сутками ранее. Об этом 2 февраля сообщили в региональным оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Так, летальный исход от коронавирусной инфекции подтвержден в Республиканской инфекционной больнице, там скончалась жительница Петрозаводска 1938 года рождения. Еще один случай зафиксирован в Госпитале для ветеранов войн, там скончался житель Петрозаводска 1946 года рождения, и в Пудожской ЦРБ скончался житель Пудожа 1937 года рождения.

«Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Помимо этого коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 219 человек. Из этого числа заболевших — 207 человек, из них 35 имеют симптомы средней тяжести, шесть — в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Таким образом с начала пандемии в республике выявлено 36 590 инфицированных, из них в том числе 3 419 детей. На данный момент из них выздоровели 31 331 житель, в том числе 298 — за прошедшие сутки. Умерли 233 человека.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 18 человек за прошедшие сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 4615 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в Карелии выявлен еще у 231 человека