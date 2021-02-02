Москва, , 09:36 — REGNUM Турцию в 2020 году посетили более, чем 2,1 млн российских туристов. При этом турпоток из России на турецкие курорты сократился на 69,7%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Всего в Турции за 2020 год побывали 12,7 млн интуристов, что на 72% меньше, чем в 2019 году (45 млн). На первом месте — туристы из России (2 млн 128 тыс. 758 поездок), на втором — Болгария (1 млн 242 тыс. 961, — 54,2%), на третьем — Германия (1 млн 118 тыс. 932 поездки, — 77,75%).

В 2020 году доходы Турции от туризма по сравнению с 20 191 годом снизились на 65,1%, до 12 059 320 000 долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический поток из России в Турцию из-за пандемии коронавируса снизился в 250 раз.

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