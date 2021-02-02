Сухум, , 09:38 — REGNUM В Гудаутской районной больнице, которая является центральным «ковидным» госпиталем в Абхазии, не хватает медицинского персонала. Об этом в эфире Абхазского телевидения 1 февраля рассказал заместитель министра здравоохранения республики Алхас Конджария.

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Замглавы минздрава сам заступил на дежурство в госпитале из-за нехватки врачей. Конджария отметил, что собрали по стране всех медиков, которых смогли.

«Не хватает как врачей, так и младшего медицинского персонала. Приехав сюда и непосредственно ознакомившись с ситуацией, я могу сказать следующее: наши врачи работают и как санитары, и как грузчики. Они выполняют любую работу. Конечно, медсёстры им помогают, но их тоже не хватает», — сказал замминистра.

По его мнению, причиной большого количества пациентов в больнице является то, что многие жители Абхазии не соблюдают карантинные меры. Конджария призвал сограждан носить защитные маски, избегать многолюдных мест и воздержаться от визита к родственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным на 1 февраля, в Абхазии за время пандемии выявили 11 564 случая заражения коронавирусом, в том числе 44 — за последние сутки.

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