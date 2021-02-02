Пермь, , 09:34 — REGNUM В ближайшее время из Москвы и Новомосковска в Пермь отправятся 169 фур со средствами индивидуальной защиты для медиков, работающих в с COVID-центрах, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

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Регион получит в общей сложности 300 тыс. защитных костюмов (цельных комбинезонов), 980 тыс. одноразовых комплектов защитной одежды и 20 тыс. многоразовых халатов, шлемов и бахил. Кроме того, в Пермь отправят 300 тыс. респираторов, 200 тыс. защитных очков, 800 тыс. медицинских масок и 1,6 млн перчаток. По прибытию в Перми средства индивидуальной защиты распределят по медучреждениям региона

Вопрос своевременного снабжения врачей средствами защиты на личном контроле держит губернатор Дмитрий Махонин. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил обращение главы Прикамья о предоставлении региону на безвозмездной основе крупной партии средств индивидуальной защиты. Правительством России было оформлено соответствующее поручение предприятиям Росрезерва, производящим СИЗы.

Добавим, в «красных зонах» стационаров, а также в «ковидных бригадах» поликлиник и других подразделениях помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывают 8,6 тыс. медиков. С конца марта 2020 года, по состоянию на утро 2 февраля, в регионе зафиксировано 40 085 случаев заражения коронавирусом.

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