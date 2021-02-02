Горно-Алтайск, , 09:32 — REGNUM В Республике Алтай вакцинация от коронавируса открыта для всех желающих. Об этом заявил накануне, 1 февраля, глава региона Олег Хорохордин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, записаться на прививку можно через портал госуслуг.

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«Мы начали прививать всех желающих. На данный момент главная задача — проводить кампанию по вакцинации оперативно и организованно», — отметил глава.

К настоящему времени в регион поступило более 4 тыс. доз вакцины «Спутник V», в том числе 2,7 тыс. доз в конце минувшей недели. Вакцину получили 1465 человек, в том числе 469 — оба компонента.

По словам исполняющего обязанности зампреда правительства Динары Култуевой, они ожидают поставки следующей партии. Для вакцинации жителей деревень в районных больницах созданы создаются мобильные бригады.

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