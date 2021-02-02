Ташкент, , 09:30 — REGNUM Польская журналистка Агнешка Пикулицка пожаловалась на домогательства со стороны сотрудника МИД Узбекистана. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

По словам журналистки, министерство иностранных дел республики отказало ей в аккредитации. В ведомстве объяснили свой отказ тем, что женщина работает в нескольких СМИ. Пикулицка сказала, что заявку рассматривали полгода.

По её словам, в 2020 году она уже получила аккредитацию в МИД. За журналисткой закрепили сотрудника. Женщина заявила, что сотрудник МИД домогался и постоянно обращался с предложением встретиться.

Пикулицка также обвинила сотрудника министерства в давлении. Он попросил написать положительную статью о карантине. В итоги журналистка написала на сотрудника жалобу, после чего пришел отказ в аккредитации.

Агнешка Пикулицка — польская журналистка, пишущая для Al Jazeera English, The Guardian, Eurasianet, The Diplomat.