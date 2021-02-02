Москва, , 09:40 — REGNUM Российское Министерство транспорта смягчит требования к фотосъёмке автомобилей в ходе техосмотра, пишет 2 февраля издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Речь идёт о требовании сопровождать фото автомобиля показаниями системы ГЛОНАСС. Погрешность определения при этом не должна быть более 15 м по координатным осям, однако, как считают в Минтрансе, она может увеличиваться из-за плотной застройки вокруг пунктов ТО и экранирования сигнала. Это выявила опытная эксплуатация единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

«Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения», — сообщили изданию в Минтрансе.

Изменить ведомство намерено и требования к «производственно-технической базе» пунктов ТО, так как для их выполнения необходимо переоборудовать помещения. Скорректированный приказ может вступить в силу 1 сентября 2021 года.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов пояснил, что не все пункты ТО находятся в зоне уверенного приема сигналов связи. Они также могут находиться в больших помещениях, с расстоянием между точками въезда и выезда машины более 15 м. В таких случаях машина фотографируется первый раз при въезде на пункт, а второй раз — на выезде после прохождения всех постов. Тогда расстояние между точками может быть более 15 м.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2021 года в России вступают в силу изменения в правила прохождения ТО.

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