Берлин, , 09:31 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 6114 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 228 085.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончался 861 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 57 981.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,954 млн. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (487 938 заразившихся), Бавария (404 215) и Баден-Вюртемберг (294 255).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 6,5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.