Москва, , 09:24 — REGNUM В связи с пандемией COVID-19 в России по состоянию на 2 февраля закрыты 27 общеобразовательных учреждений в 15 российских регионах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные принадлежащим Минпросвещения РФ телеграм-каналом «Большая перемена РФ».

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«Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Эта цифра составляет всего 0,07% от общего числа школ в Росии. Среди классов отдельно на карантин ушли 0,53%.