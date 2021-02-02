Сорочинск, Оренбургская область, , 09:21 — REGNUM В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти человек, которые обвиняются в незаконном игорном бизнесе. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в группу входило десять человек в возрасте от 22 до 34 лет. Руководство осуществляла 34-летняя жительница Оренбурга. В качестве игорного заведения использовалось нежилое помещение, расположенное на улице Карла Маркса в Сорочинске. Незаконная деятельность осуществлялась в 2018—2020 годах.

Группе бизнесменов инкриминирует преступление по части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой»).