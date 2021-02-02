Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Жителям Екатеринбурга стоит временно пересесть с автомобилей на общественный транспорт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

В городе ожидают крупный снегопад 2 февраля 2021 года (5 мм осадков) и 6−7 февраля (6−10 мм). В такую погоду лучше отказаться от поездок на личном авто, считают чиновники.

«Автолюбителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт», — сообщили в мэрии.

Если отменить поездку на своём автомобиле не получается, то рекомендуется выбирать «оптимальную дистанцию и скорость движения», добавили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГИБДД заявили, что большинство последних ДТП в городе случились на плохо убранных от снега дорогах.

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