Москва, , 09:20 — REGNUM Сравнивая восприятие жителей Новой Москвы и «старой», можно увидеть ряд различий. Лучше транспортную ситуацию в городе считают жители Новой Москвы — 62% против 44% приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Жители Новой Москвы чаще, чем жители «старой» удовлетворены градостроительной политикой — 61% против 49%. Они отмечают строительство новых станций метро (72%), дорог и развязок (68%), МЦК и МЦД (62%) и благоустройство улиц и дворов (57%).

Более половины «новых» москвичей (52%) считают, что жизнь в столице становится безопаснее, среди горожан в «старой» Москве — 40%. По мнению опрошенных, чтобы в Новой Москве стало удобнее, нужно строить поликлиники (52%), детсады (50%), школы (48%), спортивные центры (45%) и бассейны (39%).

Опрос по телефону проведен в декабре 2020 года среди 1000 жителей Новой Москвы. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей Новой Москвы довольны происходящими на этой территории изменениями.

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