Самара, , 09:21 — REGNUM Центры прогресса бокса намерены создать в Самарской области. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Бокс Kristin Wall

Сообщается, что такое решение было принято на встрече губернатора региона Дмитрия Азарова с генеральным секретарем Федерации бокса РФ Кириллом Щекутьевым, который был назначен на эту должность 29 января.

По словам Щекутьева, поездка в Самарскую область обусловлена тем, что этот субъект РФ является большой кузницей боксерских кадров.

«В пятницу прошла всероссийская конференция, на которой были намечены пути развития Федерации на ближайшие 4 года. Один из важных аспектов развития — это создание Центров прогресса бокса», — сообщил он.

Отмечается, что в Самарской области в скором времени могут возвести два таких центра. В Жигулевске планируют построить Центр прогресса бокса им. Олега Саитова, а в Самаре — Центр прогресса бокса им. Василия Шишова.

Сообщается, что в этих центрах будут работать восстановительные медцентры, тренировочные залы, предусмотрены и залы с трибунами, в которых будут проходить состязания.

По словам Щекутьева, в настоящее время специалисты рассматривают возможность проведения в следующем году в Самарской области финала либо полуфинала Кубка Мира по боксу.

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