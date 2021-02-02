Пекин, , 09:01 — REGNUM Онлайн-фотовыставка, посвященная празднованию Китайского Нового года, откроется в Китае, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Китая, выставка, посвященная наступающим праздникам, пройдет в виртуальном режиме. Она будет состоять из трех секций. Будет представлено 65 фотографий, отобранных из более чем 10 тыс. работ, собранных в рамках всемирной программы фоторабот фестивальной тематики.

Целью выставки — показать Праздник весны подправить мир с Китайским Новым годом на десяти доступных языках. Напомним, что Праздник весны является самым главным праздником в Китае. В этом году он выпал на 12 февраля.