Оренбург, , 09:01 — REGNUM В Оренбурге семейный конфликт довел родителей двух детей до суда. Однако мужчина, несмотря на судебное решение, вел себя агрессивно и не отдавал детей бывшей супруге. Потребовалось вмешательство приставов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Оренбургской области.

«Судебные приставы исполнили решение суда и помогли матери воссоединиться с сыновьями, которых после семейного конфликта забрал отец», — отметили в ведомстве.

После ссоры с мужем женщина оказалась на улице — без жилья и детей. Мужчина отказывался отдавать детей. Оренбурженка обратилась в суд, который постановил, что детям лучше жить с матерью.

Мужчина отказался в добровольном порядке исполнять решение суда, на контакт не шел. Пришлось организовывать принудительное исполнение. Приставы, представители органов опеки и попечительства, полицейские выехали на место, где проживал мужчина с детьми, и вручили предупреждение о вскрытии жилого помещения. Также оренбуржца предупредили о последствиях неисполнения законных требований. В итоге отец не стал препятствовать общению детей с матерью

«Сначала дети были слегка напуганы присутствием в квартире людей в форме и масках. Но спустя некоторое время, пообщавшись с мамой в присутствии психолога, ребята самостоятельно собрали вещи и выразили согласие поехать к ней домой», — отметили в службе судебных приставов.

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