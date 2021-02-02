Веллингтон, , 09:01 — REGNUM Геймдизайнер Дин Холл, являющийся создателем игры DayZ, прокомментировал проблемный запуск Cyberpunk 2077. Об этом 2 февраля сообщил портал Game Rant.

В подкасте Kiwi TalkNZ Холла спросили о том, что он думает о с релизе новой игры студии CD Project Red. Ведущий, в частности, спросил разработчика, не считает ли тот, что ситуация с Cyberpunk 2077 чем-то похожа на ту, что имела место в момент выхода No Man's Sky.

Холл согласился с подобной аналогией и заявил, что произошедшее, скорее всего, даже пойдет на пользу польской студии. Он обратил внимание, что с проблемами в большей мере столкнулись владельцы консолей PlayStation 4 и Xbox One и пожурил CD Project Red за стремление выпустить игру на всех платформах одновременно.

При этом создатель DayZ обратил внимание, что несмотря на все проблемы Cyberpunk 2077 принёс CD Projekt Red огромный коммерческий успех.

Стоит отметить, что проект Дина Холла DayZ также неоднократно подвергался критике. Разработка игры началась в 2012 году, сроки выхода неоднократно переносились и в итоге полноценный релиз DayZ состоялся лишь 13 декабря 2018 года.

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